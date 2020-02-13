Афины , , 19:22 — REGNUM Митинг против строительства лагерей для мигрантов провели жители островов Эгейского моря и представители местных властей в столице Греции городе Афины. Об этом 13 февраля сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Акция протеста связана с распоряжением правительства о реквизиции земли и недвижимости на пяти островах в северной части Эгейского моря под строительство закрытых лагерей для нелегальных мигрантов. Распоряжение было издано несколько дней назад.

Власти и жители островов требуют отмены распоряжения и высылки мигрантов с островов из-за создавшейся на них взрывоопасной ситуации. В акции протеста приняли участие жители островов Лесбос, Самос, Хиос, Кос и Лерос. Несколько сотен демонстантов прошли маршем от здания МВД Греции к зданию парламента. В связи с шествием в городе был перекрыт ряд улиц, что вызвало сильные заторы на дорогах.

В связи с ростом потока нелегальных мигрантов с побережья Турции острова буквально переполнены нелегалами, ситуация вышла из-под контроля, в лагерях приёма беженцев постоянно возникают беспорядки. По данным на 12 февраля, в лагерях для беженцев, рассчитанных на шесть тысяч человек, в настоящее время находятся 42 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах властей Греции начать депортацию нелегальных мигрантов в Турцию.

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