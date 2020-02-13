Псков, , 19:15 — REGNUM В Пскове проводится проверка по факту травмирования ребёнка на эскалаторе в одном из торговых центров города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР России, инцидент произошёл сегодня, 13 февраля, около 13:15 в торгово-развлекательном комплексе на улице Кузбасской дивизии.

Пострадал 2-летний мальчик. По предварительным данным, он подбежал к движущемуся вниз эскалатору и упал на него.

«В результате пальцы правой руки ребёнка попали в движущиеся механизмы и были травмированы», — сообщили в следственном управлении.

Мальчика срочно доставили в Псковскую областную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изъяты все имеющие значение для дела документы и записи с камер наблюдения, опрошены очевидцы.