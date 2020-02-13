Новошахтинск, Ростовская область, , 19:12 — REGNUM В Ростовской области падение строительного крана стало причиной гибели человека, сообщает 13 февраля региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, трагедия произошла на стройплощадке в городе Новошахтинск. Погиб рабочий 1952 года рождения.

По факту гибели работника на стройплощадке начата проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Причины падения крана выясняются.

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