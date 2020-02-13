Новошахтинск, Ростовская область, , 19:01 — REGNUM В городе Новошахтинске Ростовской области рухнул строительный кран. Без жертв не обошлось, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 13 февраля на одном из строящихся объектов в Новошахтинске. В результате происшествия погиб рабочий. Обстоятельства ЧП будут установлены в ходе доследственной проверки.

«На месте происшествия работает следственная группа, опрашиваются сотрудники строительной организации, изымается необходимая документация», — уточнили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.