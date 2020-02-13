Нью-Дели, , 18:54 — REGNUM Мужчина на юго-востоке Индии покончил с собой, решив, что заразился коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщает телеканал Zee news.

50-летний фермер, проживающий в штате Андхра Прадеш, заболел простудой и отправился в больницу города Тирупати, где врачи обнаружили у него вирусную инфекцию. После возвращения домой мужчина не заметил улучшений здоровья и решил, что болен коронавирусом нового типа.

Прочитав о коронавирусе в СМИ, фермер заперся в комнате и никого не подпускал к себе, кидая в пытавшихся подойти к нему родных камни. Супруга и дети пытались убедить мужчину, что он не болен коронавирусом, но безуспешно. 13 февраля мужчина ушёл из дома и покончил с собой на могиле матери.

На сегодняшний день в Индии выявлено три случая заболевания коронавирусом. Все трое заболевших являются студентами, проходившими обучение в китайском городе Ухань. В настоящее время один из заболевших выздоровел, двое других идут на поправку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в китайский Ухань направлены новые бригады медиков для борьбы с коронавирусом.

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