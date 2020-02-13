Пекин, , 18:24 — REGNUM Власти китайского города Хуанган провинции Хубэй с 14 февраля вводят строгие ограничения на передвижение жителей и перемещение общественного транспорта. Об этом сказано в заявлении правительства города, обнародованном сегодня, 13 февраля.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в городе остается крайне сложной из-за распространения коронавируса Covid-2019.

В связи с этим власти вводят строгие меры контроля. Все жилые комплексы закрываются, в них будут допускаться только медицинский персонал, а также работники противоэпидемических служб, электрики, сантехники, специалисты связи и прочих служб, а также персонал, который будет заниматься поставками в микрорайоны продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Жителям запрещается покидать свои жилища без специального разрешения.

Передвижение всего общественного транспорта будет строго контролироваться. Фактически всему транспорту, кроме медицинского и военного, запрещается передвижение по городу.