Москва, , 17:59 — REGNUM Режим чрезвычайного положения был введён властями в связи с ростом заболеваемости лихорадкой денге на территории некоторых регионов Перу. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ на своей странице в Twitter.

Чрезвычайное санитарно-эпидемиологическое положение объявлено правительством Перу в регионах Лорето, Мадре де Дьюс, Сан Мартин в связи со вспышкой лихорадки денге. Режим ЧП будет действовать в течение 90 дней.

Данных о числе заболевших российское ведомство не приводит.

Напомним, лихорадка денге — вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары Aedes aegypti. При отсутствии переносчика вируса заболевший человек не представляет опасности для окружающих. Заболевание характерно для стран с тропическим и субтропическим климатом, его сопровождают головная боль, тошнота, сыпь, высокая температура, поясничные боли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о режиме ЧП, который был объявлен из-за лихорадки денге в столице Парагвая.

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