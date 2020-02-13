Белгород, , 17:29 — REGNUM Пятилетнего ребёнка разыскивают судебные приставы в Белгороде, сообщили 13 февраля в пресс-службе УФССП России по Белгородской области. Предположительно, он может находиться у своего отца, который забрал его из детского сада.

По решению суда место жительства несовершеннолетнего мальчика определено с матерью. С её слов, отец ребёнка забрал его из детского сада в октябре 2019 года и больше она с сыном не виделась. Судебные приставы 11 февраля 2020 года завели разыскное дело.

В региональном Следственном комитете 13 февраля заявили, что проведут доследственную проверку по факту розыска пятилетнего мальчика, по результатам которой будет принято процессуальное решение.