Урус-Мартановский район, Чечня, , 17:12 — REGNUM В Чечне из-за утечки газа отравилась семья из трех человек. Двое взрослых госпитализированы, а двухлетний ребенок погиб до приезда скорой, сообщили 13 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля в городе Урус-Мартан. Как установлено, в одном из частных домовладений произошла утечка бытового газа в газовой плите. Родителей ребенка доставили в реанимацию с признаками отравления, а малыша спасти не удалось.

По данному факту организована доследственная проверка, по окончании которой будет принято необходимое процессуальное решение.

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