Нижний Новгород, , 17:12 — REGNUM Бывшего директора нижегородского ЧОП (частного охранного предприятия) будут судить за организацию незаконной съемки в 2016—2017 годах частной жизни заместителя губернатора Романа Антонова и членов его семьи. Мужчина снял полёты на частном вертолёте и теперь обвиняется в неприкосновенности частной жизни.

Уголовное дело было возбуждено по факту съемки отдыха Антонова и его семьи на даче в районе Горьковского водохранилища и полётов на вертолёте Eurocopter EC 120 Colibri, принадлежавшем фирме «Техномашхолдинг», сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Автор видео без доказательств утверждал, что Антонов ведет не соответствующий доходам образ жизни, а вертолёт в декларации в качестве объекта собственности не указан.

Причём в апреле 2019 года это уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Сам Антонов как и члены его семьи обжаловать закрытие дела не стали. Однако депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил депутатский запрос тогда являвшемуся Генпрокурором России Юрию Чайке, расследование возобновили, а сейчас дело дошло до суда.

При этом адвокат обвиняемого на заседании суда отмечал, что следователь СК так и не конкретизировал в обвинительном заключении, какую тайну составляет съемка Романа Антонова в общественных местах со свободным доступом. А заявление Хинштейна защитник назвал внепроцессуальным и «политическим давлением на прокуратуру и следствие». Бывший директор ЧОП свою вину не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как ролик был размещен в сети, фракция ЛДПР в нижегородскомм Заксобрания обратилась в прокуратуру с просьбой организовать проверку в отношении Антонова. В свою очередь члены фракции «Справедливая Россия» вынесли вотум недоверия Антонову. Протокол о вынесении вотума недоверия Антонову был направлен для ознакомления на тот момент врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину.

Однако все эти действия приостановила проверка, которую завершила прокуратура. Проверка показала, что вертолет на самом деле принадлежит коммерческой организации и используется ей в своей производственно-хозяйственной деятельности. Между этой организацией и супругой Антонова заключено соглашение, по условиям которого она сама, ее родственники или иные лица по согласованию с организацией на возмездной основе могут совершать полеты на вертолете.

«Данных, которые могли бы свидетельствовать о наличии в действиях Антонова конфликта интересов, связанного с использованием вертолета, проведенными мероприятиями не выявлено», — говорили в прокуратуре.

Депутаты, требовавшие отставки Антонова, передумали. Формальным поводом для того, чтобы не рассматривать письмо в рамках заседания Заксобрания, стало то, что официальный статус Антонова изменился. Тогда он не являлся заместителем губернатора, а всего лишь исполнял его обязанности.

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