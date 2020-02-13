Волгоград, , 17:12 — REGNUM Две несовершеннолетние девочки ушли 11 февраля из дома в рабочем посёлке Городище Волгоградской области. Родные обратились с заявлением в полицию через сутки после их пропажи. До настоящего времени их местонахождение установить не удалось, сообщили 13 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Школьницы 2004 и 2006 годов рождения, худощавого телосложения. В день пропажи одна была одета в сине-серое пальто в мелкую клетку, серые джинсы, белые кроссовки, другая — в чёрное пальто с надписями, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.

По данным полиции, телефоны подростков отключены, в торговых центрах Волгограда они замечены не были.