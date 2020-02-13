Волгоград, , 17:58 — REGNUM Две школьницы разыскиваются третьи сутки правоохранителями в Волгоградской области. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что две девочки, 2004 и 2006 годов рождения ушли из дома в посёлке Городище 11 февраля и до сих пор их местонахождение остаётся неизвестным. Уточняется, что сначала родители девочек пытались самостоятельно разыскать детей, и не найдя их, через сутки обратились с заявлением о пропаже детей в правоохранительные органы. Пока поиски не принесли результата. Мобильные телефоны у девочек выключены.

Девочке 2004 года рождения на вид 15−16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, стрижка каре, глаза тёмно-зелёные. Есть особая примета — родинка под левым глазом. Пропавшая одета в сине-серое пальто в мелкую клетку, серые джинсы, белые кроссовки. При себе у неё был рюкзак с вышивкой красного цвета. Второй девочке 2006 года рождения на вид 13−14 лет, она худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зелёные. Была одета в чёрное пальто с надписями, чёрные джинсы, чёрные кроссовки. При себе у неё был рюкзак яркого цвета.

Сотрудники полиции обратились с просьбой к гражданам, знающим что-либо о возможном местонахождении детей, звонить в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области по телефонам (8442) 33−24−20 или 02.

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