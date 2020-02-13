Ухань, Китай, , 16:59 — REGNUM В Ухане вылечили годовалого ребёнка, у которого ранее обнаружили пневмонию, вызванную новым коронавирусом. Как сообщило 13 февраля агентство STCN, девочка стала самой молодой выздоровевшей пациенткой с тяжёлым заболеванием.

Как известно, тяжелее всего заболевание переносят маленькие дети и пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями. Благодаря своевременно оказанной помощи в больнице ребёнок может быть выписан уже сегодня.

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