п. Усть-Цильма, , 16:53 — REGNUM В поселке Усть-Цильма под тяжестью снега обвалилась кровля многоквартирного дома, но власти не нашли оснований для введения режима ЧС.

Как пишет БНК, кровля провалилась над двумя квартирами, никто из жильцов не пострадал. Известно, что договор с управляющей компанией собственники жилья не заключали, cнег с крыши регулярно не чистили/

Как подчеркнул заместитель руководителя администрации Усть-Цилемского района Андрей Хозяинов, оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет, так как сам дом прочный, обломки кровли в квартиры не попадут. Соответственно, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Здание построено в 1986 году, капитальный ремонт кровли запланирован только на 2026 год. Теперь администрация и региональный Фонд капремонта будут вынуждены скорректировать планы.

В ожидании капитального ремонта дыру в крыше планируется временно заделать, будет назначена организация, ответственная за дальнейшую очистку кровли аварийного дома от снега.