Москва, , 17:07 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями посл наезда фургона на 12-летнего ребёнка на территории школы. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл возле здания школы на Волгоградском проспекте. Водитель фургона службы доставки воды осуществлял манёвр, двигаясь задним ходом и сбил 12-летнюю девочку, которая шла по территории школы.

Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение. На водителя по факту ДТП заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время к водителю применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование обстоятельств и причин ДТП продолжается.

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