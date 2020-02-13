Нижний Новгород, , 16:47 — REGNUM В Нижегородской области возбуждено более десятка уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») возбудили в отношении должностных лиц и граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, двое злоумышленников организовали незаконные начисления малоимущим семьям. Средства выделялись в рамках регионального пилотного проекта о борьбе с бедностью — на поддержку семей при рождении детей. Чиновники неоднократно совершали хищения бюджетных средств при оформлении мер социальной поддержки жителям Дзержинска. В качестве получателей привлекались граждане, которые не имели законных оснований для начислений средств поддержки. Далее средства обналичивались и похищались, гражданам оставалось по 10% от сделки. Общий ущерб от действий чиновников превысил 5 млн рублей.

«За совершение подобного преступления предусмотрено наказание от штрафа до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики администрации Арзамасского муниципального района и ведущего специалиста того же управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). По версии следствия, в 2018—2019 годах сотрудники администрации вместе с индивидуальным предпринимателем неоднократно совершали мошеннические действия с жильем для детей сирот. Установлено, что ИП подыскивал жилье на вторичном рынке, которое заведомо не соответствовало требованиям, а стоимость которого значительно ниже установленных требований аукциона. В заявке указывались ложные сведения о характеристиках жилья. Заключив контракт с администрацией, он отдавал собственникам только часть от полученной суммы, оставшиеся деньги делились с сотрудниками администрации.