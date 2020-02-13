Иваново, , 16:40 — REGNUM Три пассажирских автобуса столкнулись в Иванове 13 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Ивановской области. Авария произошла около 11:05 на проспекте Ленина.

Как сообщается, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту №7, столкнулся с микроавтобусом Ford маршрута №36, который от удара столкнулся с другим автобусом ПАЗ (маршрут № 15/4).

В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса — его госпитализировали в городскую больницу. В момент аварии во всех автобусах находились пассажиры, среди них пострадавших нет. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, в результате аварии рейсового автобуса в Ивановской области травмы получили девять человек.

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