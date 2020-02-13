Амстердам, , 16:21 — REGNUM В Нидерландах в третий раз за последние сутки взорвалась почтовая посылка с бомбой, сообщает 13 февраля полиция Амстердама на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, пострадавшим считается человек, на которого воздействовал дым от взрыва, произошедшего в отделении банка ING.

Полицейские вызвали скорую помощь на место взрыва в качестве меры предосторожности.

По факту взрыва ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в двух городах Нидерландов, Амстердаме и Керкраде, взорвались две посылки.

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