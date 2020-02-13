Волгоград, , 16:24 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержан работник структурного подразделения Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сообщили 13 февраля в пресс-службе регионального УМВД. Вместе с ним задержаны и взяткодатели. Следователи полагают, что подозреваемые занимались незаконной вырубкой леса.

55-летний лесничий систематически полтора года получал деньги от трёх жителей региона, которые под покровительством мужчины не только занимались вырубкой сухостоя на территории лесничества, но и рубили здоровые тополя, дубы и другие деревья. Договоры и разрешительные документы при этом не оформлялись. Во время обысков в домах подозреваемых изъята черновая документация, документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.