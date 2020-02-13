Неклиновский район, Ростовская область, , 16:14 — REGNUM В Ростовской области житель Неклиновского района напал на участкового. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Инцидент произошёл 7 февраля 2020 года в посёлке Дмитриадовка. Сотрудник полиции прибыл к одному из домов с проверкой. Пьяный мужчина набросился на участкового — «умышленно толкнул его, сорвал с форменной одежды погоны и нанес удар ногой». Известно, что 30-летний злоумышленник состоял на профилактическом учёте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».