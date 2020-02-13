Великий Новгород, , 16:08 — REGNUM В Новгородской области завершено расследование уголовных дел в отношении нескольких бывших сотрудников ГИБДД и руководителя ООО «Аксиома», которые обвиняются в получении даче мелких взяток по ст. ч.1 ст.291.2 УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службах регионального управления СКР и прокуратуры области, в числе обвиняемых — четверо бывших инспекторов ДПС по Новгородскому району, инспектор ДПС по Крестецкому району и директор ООО «Аксиома» — эта организация занималась эвакуацией автомобилей.

По версии следствия, руководителю «Аксиомы» дорожные инспекторы сообщали информацию о необходимости эвакуации транспортных средств, а бизнесмен за это передавал им от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В УМВД России по Новгородской области сообщили, что факты противоправной деятельности подозреваемых были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления. Все пятеро фигурантов уголовных дел были уволены из органов внутренних дел в 2019 году

В настоящее время уголовные дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.