Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор полицейскому, который обвинялся в совершении аварии на служебном автомобиле. В результате ДТП пострадал один человек. Фигурант уголовного дела оштрафован на 30 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Авария произошла утром 27 октября 2019 года в Чебоксарах при патрулировании территории. По данным правоохранителей, на служебном автомобиле при движении задним ходом он не проявил «должной бдительности и внимательности» и сбил девушку. Она получила ранения, квалифицирующиеся как «тяжкий вред здоровью».

Полицейскому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Калининский районный суд Чебоксар прекратил уголовное дело, назначив 30 тыс. рублей судебного штрафа.

В следственном управлении поясняют, что при вынесении решения было учтено, что обвиняемый не судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, и он «загладил вред, причиненный потерпевшей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ядринском районе Чувашии бывший глава сельского поселения признан виновным в совершении аварии, в которой погиб человек. Он получил условный срок.

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