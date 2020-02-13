Уфа, , 15:42 — REGNUM Начальника районного отдела ГИБДД подозревают в получении взятки в Башкирии. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По предварительной версии, в ноябре прошлого года сотрудники ГИБДД по Благоварскому району остановили грузовик «КамАЗ» с полуприцепом-цистерной, который принадлежал коммерческой фирме.

При проверке полицейские выяснили, что у машины не исправна тормозная система. В результате водитель транспортного средства был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст.12.5 КоАП РФ, а автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Позже к подозреваемому обратился сотрудник организации и попросил вернуть задержанный автомобиль без его ремонта. Следователи считают, что подозреваемый потребовал взятку, после получения которой дал разрешение на возврат транспортного средства без устранения неисправности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что кроме этого была назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении фигуранта уголовного дела из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.

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