Пятигорск, Ставропольский край, , 15:51 — REGNUM В городе Пятигорске совершил ДТП 17-летний подросток, управлявший легковым автомобилем. В результате аварии пострадали два человека, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля, около 01:30. Несовершеннолетний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и врезался в дерево. С различными травмами в больницу доставили его самого и 20-летнюю пассажирку.

Выяснилось, что в момент ДТП подросток был пьян. Кроме того, он не имел водительских прав. Теперь виновнику происшествия грозит административная ответственность.

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