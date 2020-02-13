13 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Великобритания начала борьбу с ввозом в страну преступных капиталов. Первой под удар британских властей попала супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева, которую Высокий суд Лондона обязал объяснить происхождение доходов в десятки миллионов фунтов. О том, как повлияет новый закон на элиты многих государств мира, предпочитающих хранить сбережения в Британии, рассказал эксперт по миграционным вопросам, основатель компаний «Второй Паспорт» и «Русская Америка» Юрий Моша

Юрий Моша, , 15:17 — REGNUM «Новый британский закон — это своего рода переворот, поскольку Великобритания всегда считалась некой «тихой гаванью» для состоятельных людей со всей планеты. Около 70% всех крупных предпринимателей и чиновников, преследуемых у себя на родине, ищут убежище именно в этой стране.

Великобритания

Почему парламент Соединённого Королевства пошёл на это? Не хотят портить репутацию страны, прежде всего. Все же прекрасно понимают, что около 50% этих предпринимателей нажили своё богатство далеко не самым честным путём, то есть они не политические беженцы, а где-то что-то украли или кого-то обманули. Хотя оставшиеся 50% бизнесменов действительно пострадали и ищут убежища в Лондоне. Ну, а что касается беглых чиновников, то здесь 99%, даже 99,9%, наверное, попросту проворовались. Понятное дело, что британцы не хотят видеть таких людей к себя в стране. Парламентариям постоянно приносят аналитические отчеты, которые свидетельствует о недовольстве граждан таким положением дел. Собственно, поэтому закон и был принят.

Не секрет, что США также является заветной целью для этих категорий граждан. Скорее всего, многие из них теперь отправятся именно сюда. В Америке такой закон в ближайшее время не примут, им сейчас других забот хватает, а том числе и иммиграционных. У Трампа сейчас множество проблем — со стеной, с поддержкой Конгресса, с лотереей грин-карты и, конечно, семейной миграцией. То есть ему просто некогда этим заниматься. Да, и помимо этого, не надо забывать, что страна большая, и что-то регулировать гораздо сложнее, чем в маленькой Великобритании.

В теории, конечно, здесь может быть вынесено подобное судебное решение, ведь в США действует англосаксонская система прецедентного права. То есть один серьёзный кейс станет основой для таких же решений и по другим делам. Условно, человек решил хранить деньги в Америке и положил их в Chase, Bank of America, Wells Fargo или в любой другой из крупнейших банков страны. Суд может попросту арестовать эти активы и изъять их в пользу государства. Этот процесс похож на борьбу американских властей с прачечными, которые специально открывают для «отмывания денег». Как только банк почувствует, что деньги фальшивые или «отмытые», он может сразу подключить ФБР или Secret Service и конфисковать актив. Так что даже если в США такое и произойдёт, то только на уровне отдельно взятого кейса, а не глобального и универсального закона.

Однако это лишь моё предположение. Пока что я ничего подобного до сих пор не слышал, даже чтобы велись разговоры по этому вопросу. В целом, двери США для бегущих бизнесменов и чиновников всегда открыты. Это не значит, что абсолютно все побегут в Америку — кто-то выберет Австралию или Новую Зеландию, хотя эти страны и находятся далеко. Но факт остаётся фактом — США сохраняют свою привлекательность для хранения капитала, поэтому большая часть этих людей выберет именно эту страну.