Лейден, Нидерланды, , 15:07 — REGNUM В Нидерландах обнаружена очередная посылка с взрывчаткой. Инцидент произошёл сегодня утром, 13 января, в городе Лёсден. Об этом сообщает местная газета Metro.

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По данным издания, конверт предназначался компании Unisys Payment Services and Solutions. Саперы минобороны обезвредили письмо, полиция начала расследование.

Часть здания в Лёсдене была временно эвакуирована, в качестве меры предосторожности на место прибыли пожарные и скорая помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 февраля, две бомбы взорвались в Амстердаме и Керкраде. Отправитель этих писем потребовал некую сумму в биткоинах. В случае отсутствия средств, шантажист угрожал прислать ещё несколько бомб. Письмо в Амстердаме было найдено в почтовом сортировочном центре ABN Amro, письмо в Керкраде — в почтовой сортировочной компании Ricoh. Полиция уверена, что межу этими письмами существует связь.

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