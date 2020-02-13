Амстердам, , 15:03 — REGNUM В столице Нидерландов Амстердаме произошел взрыв неизвестной посылки, сообщает 13 февраля портал NU.nl.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек. На месте происшествия работают правоохранители.

Отметим, что это уже четвертый за последние трое суток инцидент. Так, 12 февраля два взрыва произошли в офисе почтовой компании в Амстердаме.

В полиции сообщили, что отправитель посылок требует выкуп в биткоинах. В случае отказа отправитель грозит рассылкой новых посылок со взрывчаткой. Дабы не помешать ходу следствия, полиция пока отказывается уточнить, какую сумму требует вымогатель.

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