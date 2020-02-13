Волгоград, , 15:07 — REGNUM Кипяток затопил несколько помещений в детской музыкальной школе № 1 Волгограда. Прорыв на внутриквартальном трубопроводе произошёл утром 13 февраля на улице и теплоноситель попал в подвал здания, сообщили в пресс-службе Концессий теплоснабжения.

На улице Пушкина лопнула труба диаметром 150 мм. К месту порыва ресурсоснабжающая организация направила аварийную бригаду, которая вскроет асфальт и начнёт устранять протечку. Занятия в школе отменены, детей эвакуировали.

На время ремонтных работ к нескольким близлежащим жилым домам приостановлена подача теплоносителя.