Светлоград, , 14:53 — REGNUM Нападение быка привело к гибели 53-летнего жителя города Светлограда в Ставропольском крае. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе СК РФ по региону.

Несчастный случай произошел 6 февраля на территории животноводческого хозяйства. Установлено, что в этот день утром разнорабочий выгонял коров для выпаса. Вместе с ними из загона выбежал бык, который напал на мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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