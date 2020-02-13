Красноярск, , 14:50 — REGNUM В заказнике «Краснотуранский бор» задержали браконьеров, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Трое жителей Хакасии незаконно охотились на территории комплексного заказника краевого значения. Транспортное средство и установленную на нём лампу-фару заметили в ходе рейда инспекторы.

Проверку провели совместно с полицейскими. У нарушителей изъяли карабин, нож, верёвку и патроны. Также в заказнике обнаружили три туши самцов сибирской косули. Ущерб составил 600 тысяч рублей.

Материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

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