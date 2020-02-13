Нальчик, , 14:49 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии произошла авария на теплотрассе по улице Идарова. С утра 13 февраля остаются без теплоснабжения 27 многоэтажных домов в районе «Стрелка», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кроме того, в зону, оставшуюся без тепла, попала школа № 31. К ликвидации аварийной ситуации приступила бригада ремонтников из МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания». На месте работают восемь человек, а также три человека из оперативной группы центра управления в кризисных ситуациях МЧС по КБР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в результате аварии на газопроводе без газа остались около 800 абонентов в селении Приречное и верхней части села Малка Зольского района.