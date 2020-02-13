Первоуральск, Свердловская область, , 14:51 — REGNUM Следователи открыли уголовное производство по факту инцидента на заводе «Русский хром» в Первоуральске (Свердловская область). Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Сейчас следователи назначили экспертизы для определения степени тяжести вреда, причинённого пострадавшим гражданам — замначальнику цеха, элетромонтёру и мастеру цеха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на предприятии опровергли гибель сотрудников в результате инцидента. Обстоятельства случившегося выясняет заводская комиссия.

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