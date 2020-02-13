Улан-Удэ, , 14:35 — REGNUM В Бурятии в последние дни резко усложнилась эпизоотическая ситуация по бешенству животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления по ветеринарии республики, к имеющимся трём неблагополучным пунктам добавили ещё два случая в непосредственной близости от Улан-Удэ.

В результате 13 февраля на заседании комиссии по ЧС города принято решение о введении на территории режима повышенной готовности.

«Администрациям районов Улан-Удэ и Улан-Удэнской городской станцией по борьбе с болезнями животных поручено составить график проведения вакцинации домашних животных на территории районов, в том числе в СНТ, ДНТ», — передаёт телеканал «Ариг Ус» сообщение мэрии.

Чиновники также призвали жителей вакцинировать своих домашних животных. Ранее к неблагополучным пунктам были отнесены территории 11 населённых пунктов в пригороде Улан-Удэ.

«Угрожаемой зоной по бешенству признаны территории Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов и город Улан-Удэ. На сегодняшний день идет подготовка соответствующей документации по наложению карантина Главой Республики Бурятия», — отмечали в управлении.

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