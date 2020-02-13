Ханты-Мансийск, , 14:34 — REGNUM В Югре разыскивается мужчина, который сообщил 12 февраля в экстренные службы ложную информацию о дорожно-транспортном происшествии с пятью погибшими и двумя раненными в Октябрьском районе. Есть вероятность, что звонивший был на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО.

На место ложно заявленного происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Дорога обследована, ДТП не обнаружено, пострадавшие в больницы не поступали, отмечают в ведомстве.

На данный момент полицейские устанавливают личность звонившего.

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