Красноярск, , 14:30 — REGNUM Возбуждены уголовные дела по факту смерти двухлетнего ребёнка в детской краевой больнице в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уточняется, что уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть»).

Известно, что мальчик, проживавший в Богучанском районе, имел врождённое заболевание и нуждался в медицинском препарате, который ему назначили по решению врачебной комиссии. По предварительной версии следствия, неустановленные должностные лица краевого минздрава отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования. Ребёнок, не получив должного лечения, скончался.

Расследование продолжается.

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