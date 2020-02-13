Ярославль, 13 февраля 2020, 14:29 — REGNUM Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура требует у районных властей заключить договоры с Гидрометцентром для получения гидрологических прогнозов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой прокуратуре.
Прокуратура проводила проверку по факту зимнего паводка. В ходе проверки были найдены нарушения.
Прокуратура внесла представления в адрес глав 16 муниципальных районов и 3 городских округов — то есть всех глав районов и городов Ярославской области. Прокуратура считает, что отсутствие прогнозов «отражается на своевременности и эффективности принятия управленческих решений в рамках полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Впрочем, сами власти считают такие договоры бессмысленными.
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