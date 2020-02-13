Пенза, , 14:21 — REGNUM 45-летний житель одного из поселков в Пензенской области при попытке купить грузовик лишился 258 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

На одном из сайтов мужчина обнаружил объявление о продаже грузовика MAN. Договорившись о покупке с неизвестным, он перевел предоплату на банковскую карту владельца грузовика 258 тыс. рублей. По договоренности он поехал в Касимов (Рязанская область) для осмотра машины. После нескольких звонков владельцу, телефон которого был отключен, встреча так и не состоялась. В полиции пострадавший сказал, что знал о подобных способах обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В очередной раз пензенские правоохранители предупреждают, чтобы жители никогда не переводили предоплату за какие-то предметы и услуги неизвестным лицам, в особенности, на личные банковские карты. При переводе предоплаты можно лишиться средств, а товар или услугу так и не получить, поскольку нет гарантии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планируемый отдых обернулся финансовой потерей для 44-летней жительницы Пензы. Найдя в интернете сайт, похожий на сайт санатория Краснодарского края, она подала заявку на бронирование номера сроком на 10 дней. По электронной почте в тот же день женщина получила письмо, в котором содержались договор, квитанция об оплате, лист бронирования и счет на оплату. По указанным инструкциям женщина перевела 54,25 тыс. рублей. На следующий день, попытавшись дозвониться по номерам, указанным на сайте, она поняла, что стала жертвой мошенников.