Усинск, Коми, , 14:19 — REGNUM Аэропорт Усинска возобновил работу после трехдневной паузы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации воздушной гавани.

В 9 утра в Усинск прибыл рейс из Уфы, в 11.00 — из Сыктывкара, в 12.20 совершил посадку самолет из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Усинске совершил жесткую посадку пассажирский самолет авиакомпании «Utair». Лайнер приземлился на брюхо и его развернуло на 90 градусов. В результате ЧП никто не пострадал. На борту находились 94 человека.