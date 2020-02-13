Первоуральск, Свердловская область, , 14:22 — REGNUM Гибель двух рабочих после взрыва на заводе «Русский хром» на самом предприятии не подтверждают. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил пресс-секретарь завода Всеволод Орешкин, на настоящий момент на «Русском хроме» «не могут подтвердить» сведения о возможной гибели людей.

«Эта информация уже несколько часов распространяется и уже несколько раз мы ее опровергли», — сказал Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после короткого замыкания на предприятии пострадали трое рабочих. Ими получены ожоги более 80% тела.

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