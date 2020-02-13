Великие Луки, Псковская область, , 13:58 — REGNUM Двое выживших при «лобовом» столкновении пассажирского микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области остаются в Великолукской межрайонной больнице в городе Великие Луки. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на данные регионального комитета поздравоохранению.

Состояние гражданина Украины — единственного выжившего пассажира автобуса — оценивается как тяжёлое. Водитель большегрузного автомобиля — гражданин Белоруссии — в состоянии средней степени тяжести.

«Транспортировать их на родину пока не планируется», — отметили в комитете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место ДТП, в котором погибли восемь граждан Украины, выехал Генеральный консул Украины в Санкт-Петербурга. В посольстве Белоруссии в РФ также отслеживают ситуацию с аварией. На месте аварии работу полиции координирует замначальника Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин.

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Напомним, ДТП произошло около 00:30 13 февраля на 484-м км федеральной трассы Р-23 близ населённого пункта Рудо в Пустошкинском районе Псковской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса по какой-то причине выехал на встречную полосу движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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