Горно-Алтайск, , 13:44 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства в школе-интернате имени Г.К. Жукова на Алтае. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, эти нарушения повлекли за собой массовую заболеваемость детей.

Воспитанников кормили повторно подогретыми блюдами, в их приготовлении использовались продукты, не прошедшие отбраковку. Постельное бельё и полотенца менялись несвоевременно, а уборка проводилась некачественно. Кроме того, в школе не контролировали соблюдение детьми требований личной гигиены.

«Во время эпидемиологического расследования установлено, что должностными лицами образовательного учреждения скрывались факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции», — отметили в управлении.

Хотя в учреждении работали 5 медработников, медицинское наблюдение за детьми не было организовано должным образом. В отношении интерната и должностных лиц возбуждено административное производство.

Напомним, с 6 по 11 февраля были госпитализированы 27 воспитанников интерната с головной болью и повышенной температурой. У большинства был диагностирован острый гастроэнтерит, у четырёх выявлен аденовирус. Прокуратура и СКР начали проверку происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, предположительно причиной заболевания стало употребление детьми несогласованных с Роспотребнадзором блюд в ходе празднования национального праздника «Чага Байрам»

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