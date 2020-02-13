Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Приморский районный суд Санкт-Петербурге в четверг, 13 февраля, вновь эвакуируется из-за поступивших сообщений о «минировании». Это произошло после двухдневного перерыва, в ходе которого электронные письма с угрозами не поступали.

В сегодняшнем письме злоумышленники также указали боле ста детских садов города, которым также якобы создана угроза. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Два дня тишины и всё. Приморский районный суд эвакуируется», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о «заминировании» приходят судам Петербурга почти ежедневно, начиная с конца ноября 2019 года. Во всех случаях угрозы оказались ложными.

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