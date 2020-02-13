Самара, , 13:29 — REGNUM Два человека погибли и один пострадал во время дорожного происшествия на трассе в Самарской области. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло ночью 13 февраля на автотрассе М-5 Урал.

По предварительным данным, автомобиль «Скания», которым управлял мужчина 1985 года рождения, ехал со стороны Тольятти в направлении Самары.

В какой-то момент он столкнулся со стоящим грузовиком «ДАФ». После чего легковушка наехала на водителя грузового автомобиля 1981 года рождения, который в это время стоял рядом с машиной. Кроме этого, «Скания» наехала на двух человек, которые стояли на дороге рядом со стоящим грузовым автомобилем «Мерседес».

В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомобиля «Мерседес» 1976 и 1988 годов рождения погибли на месте. Водителя грузовика «ДАФ» госпитализировали.

По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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