Первоуральск, Свердловская область, , 13:26 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) городской следственные отдел СК РФ по региону проводит проверку предприятия «Русский хром». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по области.

Доследственная проверка проводится по факту инцидента, произошедшего утром 13 февраля 2020 года. Трое рабочих получили электротравму, у пострадавших зафиксированы обширные ожоги тела. Люди в настоящий момент госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия находятся руководство и сотрудники городского следственного отдела. Они выясняют все обстоятельства, опрашивают очевидцев происшествия и руководство предприятия. Затребована вся необходимая документация, будут проведены экспертные исследования.

По итогу проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел из-за короткого замыкания. Прокуратура города также проводит проверку по факту инцидента.

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