Туапсе, Краснодарский край, , 13:15 — REGNUM В Краснодарском крае закрыли уголовное дело против 19-летней жительницы подмосковных Химок Дарьи Агениной, ранившей мужчину, якобы пытавшегося её изнасиловать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Инцидент произошёл в Туапсе. Как заявляет девушка, местный житель прижал её к стене дома и начал раздевать. Агенина ударила его ножом и убежала, но заявление в полицию не подала.

Ранее ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердило, что против девушки открыто уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, по которому ей грозило до 10 лет лишения свободы.