Липецк, , 13:04 — REGNUM В Липецком городском лесничестве неизвестные незаконно вырубили 13 дубов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры по итогам проверки.

Размер материального ущерба от незаконной вырубки составил 3 млн 822 тыс. 705 рублей. Прокурор направил материалы проверки в МВД для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная рубка деревьев с причинением ущерба в особо крупном размере».

Виновным грозит штраф до трёх миллионов рублей и даже лишение свободы на срок до семи лет. При этом они должны будут полностью возместить причинённый государству ущерб.