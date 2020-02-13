Тюмень, , 13:02 — REGNUM В Тюмени администратор спа-салона оштрафована за организацию занятия проституцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Судом установлено, что житель Тюмени арендовал в городе два помещения и в них под видом спа-салонов организовал бордель. К своей деятельности в качестве администратора привлёк в январе 2018 года свою знакомую.

Владелец борделя был ранее приговорён к 300 тыс. рублей штрафа. Администратор 12 февраля 2020 года была признана виновной по ч.1 ст.241 УК РФ («Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией») и оштрафована судом на сумму 195 тыс. рублей.