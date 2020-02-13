Уфа, , 12:59 — REGNUM Третий очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в Самарской области. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, два диких кабана погибли в частном подворье села Нижняя Быковка в Кошкинском районе.

Анализы зафиксировали у павших животных ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

В настоящий момент специалисты ликвидируют эпизоотический очаг. Ситуация находится под контролем Управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году АЧС была зарегистрирована в двух районах Самарской области. В начале года в Кошкинском районе пали шесть диких кабанов. Тогда в карантинной зоне специалисты уничтожили более 230 домашних свиней.

Чуть позже в Красноярском районе пали пять кабанов. В селе этого района также будут уничтожены все домашние свиньи.

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