Ишим, Тюменская область, , 12:52 — REGNUM В тюменском городе Ишиме рекетир пытался заполучить кальянную предпринимателя. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Установлено, что в марте 2019 года 25-летний мужчина, зная, что бизнесмен продает бар-кальянную в Ишиме, потребовал продать ему заведение по заниженной стоимости. Предприниматель не согласился. Тогда вымогатель стал угрожать забрать заведение бесплатно, а владелец бара заявил на него в полицию.

Вымогатель находился свободе на условном сроке. В 2018 году он был осуждён на три года по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). С учётом этого обстоятельства суд приговорил его в 8 годам лишения свободы по п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство»).