Первоуральск, Свердловская область, , 12:51 — REGNUM Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) проверит предприятие «Русский хром» после травмирования трёх работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительной информации, утром 13 февраля 2020 года на предприятии произошёл взрыв из-за короткого замыкания электрооборудования в подстанции цеха пароснабжения. Уже известно, что угрозы экологической безопасности результате инцидента нет, а основные технологические процессы завода не нарушены.

У пострадавших зафиксированы термические ожоги на порядка 80% тела.

В ходе надзорных мероприятий прокурорские работники дадут правовую оценку соблюдении законодательства об охране труда. В данный момент ведомство выясняет все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, заводская комиссия также уточняет причины взрыва. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

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